歐盟主席提出與CPTPP合作　美媒：無美國的世界貿易俱樂部

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）6月26日主張歐盟與環太平洋國家合作，為重塑世貿組織（WTO）帶來基礎，路透社等外媒指出，她指向的正是有11個環太平洋國家所在的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。美媒形容，歐盟領袖試圖反擊特朗普，構想是沒有美國的世界貿易俱樂部。



馮德萊恩出席歐盟峰會後發言，指亞洲國家希望與歐盟建立具結構的合作，布魯塞爾方面也有同一想法，因此她指可以視雙方合作為全新設計世貿的起步。

歐洲新聞電視台（Euronews）提到，馮德萊恩向與會領袖提出多項貿易協議選項，形容為歐盟和 跨太平洋夥伴關係全面進步協定（CPTPP）之間最具吸引力的緊密合作。她表示該倡議可能是重塑全球貿易秩序的第一步。

圖為英國首相施紀賢（Keir Starmer，中）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）、歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，右）5月19日在倫敦出席英國-歐盟峰會。（Reuters）

馮德萊恩的發言引發不少注意，歐洲新聞電視台形容馮德萊恩的說法就如「讓我們建立一個新的世貿組織」。

美媒《政治報》（Politico）指，歐盟方面的構想是沒有美國的世界貿易俱樂部，報道認為，馮德萊恩已認為採用傳統談判策略的時代已經結束，「她指出歐盟27國可以與亞洲主導的CPTPP的12個成員國（目前包括英國）聯手，組成一個新世界貿易倡議。至關重要的是，美國不會自動受到邀請。」

文章指，根據馮德萊恩的說法，是否允許美國加入他們的計劃，將由歐盟和CPTPP決定。