歐盟呼籲立即實現加沙停火　繼續討論以色列違反人權條款問題

歐盟成員國領導人呼籲立即實現加沙地帶停火，並表示將繼續就以色列是否遵守與歐盟協定中相關人權條款展開討論。



新華社報導，歐盟領導人星期四（6月26日）在布魯塞爾舉行歐盟峰會後發佈公報說：「歐洲理事會呼籲在加沙立即實現停火並無條件釋放所有人質，以促成永久停止敵對行動。 」

公報說，歐洲理事會注意到關於以色列違反了在《歐盟—以色列聯繫國協定》第二條款下所承擔的人權義務的報告，今年7月將結合局勢發展繼續就後續措施展開討論。

過去一星期，以色列加強在加沙的地面軍事行動、加劇空襲並發布大規模撤離令，導致當地至少20間醫療設施損毀，部分更被迫完全停運。（無國界醫生）

歐盟對外行動署上周說，以色列在加沙地帶的行動可能違反與歐盟簽署協定中的人權義務條款。

歐盟與以色列於2000年簽訂《歐盟—以色列聯繫國協定》，旨在為歐盟與以色列之間的政治對話和經濟合作提供法律和體制框架。 今年5月，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，當前加沙地帶局勢堪稱災難。 歐盟將援引《歐盟—以色列聯繫國協定》中有關人權的第二條款，啟動相關審查。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

