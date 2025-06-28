日媒：美國擬安排特朗普年內訪華　或有數十名美企行政總裁隨行

《日經亞洲》周六（6月28日）引述消息人士報道，美國官員正在製定一項事關美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華的計劃，若能成事，預料特朗普將在今年晚些時候，率領由數十名美企行政總裁共同組成的代表團共同訪華。不過報道未指明特朗普會否在此期間會晤中國國家主席習近平。



報道指，倘能成事，預料特朗普訪華的代表團成員類型與他今年5月的中東之行相似，當時有超過30位商界領袖隨同特朗普訪問沙特阿拉伯，一共達成價值超過2萬億美元的貿易協議。

特朗普日前宣布與中國簽署一項貿易協議，不過他未詳細提及具體內容。報道指，今次外訪消息的披露反映華盛頓對北京態度轉軚，由最初的關稅脅迫逐步升級，輪到北京讓步，最終轉向磋商，並尋求長期降低與北京的貿易衝突風險。

圖為2025年3月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席加內閣會議，旁為國務卿魯比奧（Marco Rubio）。（Reuters）

報道引述消息人士指，美國對華態度轉軚還反映出，尋求對華達成協議並企圖找到平衡點的財政部長貝森特（Scott Bessent）與被視為對華鷹派的國務卿魯比奧（Marco Rubio）之間存在摩擦，二人的關係一度在中美代表團於瑞士日內瓦談判後變得緊張，魯比奧還在5月底宣布取消中國留學生簽證的嚴酷政策。