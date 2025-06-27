特朗普：中美已經簽署貿易協議 將「打開中國大門」
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月26日在白宮出席名為「大而美活動（Big, Beautiful Event）」，他講話中提及美國近期貿易協議進展，稱在25日與中國簽署一項貿易協議，不過未明確提及協議內容，他在致詞中提到，這項協議將「打開中國的大門」，但細節仍未公開。此外，特朗普還強調，美國正與印度商談貿易協議。
特朗普在活動中表示，美國正對中國、墨西哥和其他允許芬太尼（Fentanyl）進口的國家徵稅。特朗普早前要求墨西哥、加拿大、中國等國家遏制芬太尼的非法販運問題，以免毒品流入美國，否則就對這些國家加徵關稅。
他續指，德州儀器（Texas Instruments ）將在美國投資600億美元，而福特汽車等在美國設有工廠的公司將大賺特賺。
特朗普當日在美國白宮出席的一項名為「大而美活動（Big, Beautiful Event）」，他旨在於這活動中討論自己早前主推的，被美稱為「大而美法案（Big, Beautiful Bill）」的減稅政策，這法案被指將在27日送遞參議院表決，以期在7月4日前能夠通過並呈報特朗普簽署。
這項法案包括提高國防開支、減稅、增加邊境安全人員、削減醫療補助等，特朗普着重提及邊境安全方面，稱假若法案實施，聯邦政府將經此增聘3000名邊境巡邏人員以及1萬名美國移民及海關執法局（ICE）人員。
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