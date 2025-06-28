稱受欺凌揮錘擊傷同學　日本法政大學韓國女留學生刑期曝光

日本東京法政大學多摩校區一名韓國女學生揮舞錘子攻擊校內人群後因涉嫌傷害被當場逮捕，事件導致至少8人受傷。女子自稱一直受到欺凌，為了避免遭輕視而選擇毆打同一教室的同學。東京地方法院周五（27日）宣判，判處這名女子有期徒刑3年、緩刑4年。



事發於今年1月10日下午4時，據稱疑犯供認，「當天早上，把從（其他）教室拿來的錘子放進上衣口袋帶出去」。報道指她疑是在開始上課約10分鐘後，從教室前排座位走向最後排，逐一錘擊同學。

警方表示，8名傷者中有部份學生並不認識疑犯。

22歲的韓國女生是該校社會學系大二學生，使用留學簽證赴日，2023年4月入學法政大學。疑似兇器錘子的木柄長約30厘米，金屬部份約10.5厘米，重約360克。

法政大學多摩校區位於東京町田市，其網站顯示，多摩校區是法政大學主校區之一，設有經濟、社會與運動健康等學部的建築，還有圖書館和診所。