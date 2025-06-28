加拿大命令海康威視停止在加業務　中方強烈反對

加拿大稱政府已下令中國監控設備製造商海康威視（Hikvision）停止在加拿大的業務後，中方周五（27日）對此強烈不滿和堅決反對。



中方稱，加拿大政府以所謂「國家安全」為由，命令海康威視加拿大有限公司停止在加拿大運營並關閉其加拿大業務，嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，中方對此強烈不滿和堅決反對。

中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外投資合作，中方堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓中國企業的錯誤做法。

中方敦促加拿大方面立即改弦更張，停止把經貿問題政治化、泛安全化，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業正常經營提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利於促進中加經貿合作健康穩定發展的事。我們將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。