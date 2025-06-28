加拿大政府下令　中國監視器龍頭海康威視終止當地所有業務

英國媒體報道，加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）6月27日（週五）表示，基於國家安全考慮，加拿大政府已下令中國監控和電信設備製造商海康威視停止在加拿大的所有業務。



據路透社報道，趙美蘭在其社交平台發聲明指：「根據《加拿大投資法》（Investmetn Act Canada）進行國家安全審查後，加拿大政府已下令海康威視加拿大公司（Hikvision Canada Inc.）停止在加拿大的所有營運，並關閉其在加拿大的業務。政府認定，海康威視加拿大公司繼續在加拿大營運將損害加拿大的國家安全。

加拿大工業部長趙美蘭發聲明下令海康威視終止在加拿大的業務：

除此之外，加拿大政府也禁止政府部門、機構和國有企業採購或使用海康威視的產品。加拿大政府正進一步審視現有設備，以確保未來不再使用海康威視的舊產品。

她還補充說，這項決定是在對加拿大安全和情報部門提供的資訊進行多輪審查後做出。

2024年9月，加拿大政府表示正審核一項要求對四間中國監控設備公司實施制裁的申請，其中就包括海康威視，上述企業被指其業務牽涉在新疆侵犯人權的行為。