美國「大而美」法案參議院驚險通過程序投票　未來數天或成功闖關

美國參議院6月28日審議總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill），路透社報道，共和黨已獲足夠票數推動法案，料在未來數天可獲通過。



《政治報》（Politico）、《國會山報》（The Hill）及《華盛頓郵報》等傳媒報道，參議院在28日晚為「大而美」法案舉行首輪程序投票，最終以51票贊成、49票反對驚險通過，其中一度投反對票的威斯康星州參議員羅恩·約翰遜（Ron Johnson）「轉軚」支持。

美國參議院6月28日以51對49票，通過總統特朗普「大而美」法案的程序投票。（網上圖片）

另外兩名共和黨人，肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）、北卡羅來納州的蒂利斯（Thom Tillis）則投反對票。另外三名在表決前尚未表態的共和黨人，分別是佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott）、猶他州的米克李爾（Mike Lee）和懷俄明州拉米斯（Cynthia Lummis）就最終支持推動法案。

本身擔任參議院能源及天然資源委員會主席米克李爾當天宣布撤回規定出售公共土地作發展用途的提議，該條款遭西部州份的黨友反對。而他決定改變立場，為共和黨領導移除一大阻礙。

5月20日，特朗普到國會山遊說共和黨人支持《大而美法案》，期後同眾議院議長約翰遜一同見記者。（Reuters）

蒂利斯則憂慮法案削減醫療補助計劃（Medicaid），將導致北卡羅來納州面臨失去數以百億計美元撥款，當地醫院及鄉郊社區會首當其衝，因此表明無法支持法案。不過特朗普就在社交平台批評對方，形容蒂利斯為國家及北卡州民眾犯下大錯，更警告會物色其他共和黨人出戰黨內初選。