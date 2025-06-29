特朗普「大而美」法案︱舒默「拉布」　擬要求參議院全文宣讀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主推的「大而美法案」稅收與預算法案投票在即，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）6月28日表示，民主黨計劃強制要求參議院對共和黨長達940頁的「大而美」法案進行全文宣讀，旨在將投票進程盡可能拖延，並提高公眾對法案條款的了解。而閱讀這份長達940頁的法案或需約15個小時。



據《政治報》（Politico）報道，舒默28日在社交平台X發文稱，「我反對共和黨人未經參議院宣讀就推進這項「大而醜」法案。共和黨人不願告訴美國民眾這項法案的具體內容。因此，民主黨人將強行要求全文宣讀該法案。」

《政治報》引述消息人士稱，該法案中包括多項有損工薪階層的條款，包括億萬富翁的永久性稅收減免、數百萬美國人將失去醫療保健和食品援助、土地被賣給出價最高的人等，而舒默認為美國公眾需要對這些條款進行了解。

2025年6月4日，美國華盛頓，圖為參議院少數黨魁舒默在會議上反對「大而美」減稅法案。（Getty）

強制要求全文宣讀的情況並非第一次發生。共和黨參議員曾在2021年要求參議院全文宣讀拜登（Joe Biden）政府推出長達628頁面的疫情救援法案。