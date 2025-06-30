美國愛達荷州兩名消防員救火時遭槍擊死亡　警方已尋獲槍手屍體

美國愛達荷州（Idaho）6月29日發生槍擊事件，兩名消防員在救火期間遭到槍擊死亡，另有多人受傷。警方指，仍在應對槍手的狙擊，並在追捕兇徒。當地警方最新消息指，槍擊案的嫌疑人在附近的坎菲爾德山（Canfield Mountain）被發現身亡，並在其附近發現一把槍。



事發地點位於庫特奈縣（Kootenai County）科達倫市（Coeur d'Alene）附近，當地約有5.5萬人口。當局於當地周日下午約1時接報發生山火，約40分鐘後再接到槍擊報告。目前，當地警方仍未清楚槍手是否有多於一人。

州長利特爾（Brad Little）指有數名消防員遇襲，並稱：「這是對我們英勇消防員的一次令人髮指的直接襲擊。」根據鄰近的縣治安部門通報，槍手依然在逃，當局正在處理一宗活躍的槍手襲擊事件。他補充說，由於事態仍在發展，請民眾遠離該地區，以便執法人員和消防員能夠正常開展工作。

事發地點位於庫特奈縣（Kootenai County）科達倫市（Coeur d'Alene）附近。(Google Map)

庫特奈縣緊急管理辦公室發出警示，要求民眾避開科達倫市中心以北大約6.5公里的地方，大火仍在燃燒。

據美國廣播公司（ABC）新聞報道，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）已經聽取了愛達荷州槍擊案的報告。