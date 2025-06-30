朝俄全面戰略夥伴關係周年 金正恩疑似為援俄朝兵棺槨蓋國旗
撰文：聯合早報
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朝鮮媒體報道，朝鮮舉行與俄羅斯簽署全面戰略伙伴關係協議一周年慶祝活動，朝鮮最高領導人金正恩在活動上為一些棺材覆蓋國旗，似乎是為在烏克蘭戰場陣亡的朝鮮軍人遺體舉行歸國儀式。
路透社引述朝鮮國家媒體星期一（6月30日）報道，《朝俄全面戰略伙伴關係條約》簽署一周年紀念聯歡會在平壤舉行，展出的一系列照片顯示，金正恩站在一排排棺材旁，為它們覆上國旗，並將雙手放在棺材上，稍作停留。
這之前的照片顯示，朝鮮和俄羅斯士兵揮舞着印有朝鮮語愛國字條的國旗。金正恩在演出現場激動不已，還有觀眾擦拭眼淚。
朝鮮國家電視台播出了這場演出，現場嘉賓包括俄羅斯文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）。據韓聯社報道，金正恩星期天（29日）在朝鮮勞動黨中央委員會黨部大樓，接見到訪平壤的柳比莫娃，雙方就加深文化藝術合作交換了意見。
朝中社報道稱，這場演出受到熱烈歡迎，因為它激發了人們對「兩國人民和軍隊之間，用鮮血鑄就的友誼紐帶和真正的國際主義義務」的信心。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）去年6月訪問平壤，與朝鮮簽署《朝俄全面戰略伙伴關係條約》，條約包含一項共同防禦協定。
經過數月的沉默，朝俄兩國終於公開朝鮮軍隊在俄烏戰場的部署，並稱讚朝鮮士兵在莫斯科進攻烏克蘭以收復庫爾斯克地區（Kursk）過程中，發揮的英雄作用。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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