中國制裁菲律賓前參議員托倫蒂諾　禁入境內地及港澳地區

中國外交部發言人7月1日批評菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉華問題上採取了一系列惡意言行，並宣布對菲律賓前參議員托倫蒂諾（Francis Tolentin）實施制裁，禁止其入境內地及香港、澳門地區。



發言人稱，相關菲律賓反華政客的行為損害中國利益，破壞了中菲兩國關係，並強調中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

對此，托倫蒂諾同日發聲明表示被中國制裁是一種「榮譽徽章」，並強調：「沒有任何外國勢力可以讓我禁聲或削弱我維護菲律賓主權的決心。」

菲律賓《詢問者》日報（Inquirer）報道，托倫蒂諾在擔任參議員期間主導兩項與菲律賓海域相關的法案，前者具體規定了菲律賓專屬經濟區的範圍或界限，後者則明確規定了外國船舶和飛機能通過的海道。

中國2025年7月1日並宣布對菲律賓前參議員托倫蒂諾（Francis Tolentin）實施制裁，禁止其入境內地及香港、澳門地區。圖為菲律賓參議院社交媒體帳號於2023年上傳的托倫蒂諾照片。（X@senatePH）

中方當時已召見菲律賓駐華大使，稱兩項新法侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，並對此提出嚴正交涉。