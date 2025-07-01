中國制裁菲律賓前參議員托倫蒂諾 禁入境內地及港澳地區
撰文：劉耀洋
出版：更新：
中國外交部發言人7月1日批評菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉華問題上採取了一系列惡意言行，並宣布對菲律賓前參議員托倫蒂諾（Francis Tolentin）實施制裁，禁止其入境內地及香港、澳門地區。
發言人稱，相關菲律賓反華政客的行為損害中國利益，破壞了中菲兩國關係，並強調中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。
對此，托倫蒂諾同日發聲明表示被中國制裁是一種「榮譽徽章」，並強調：「沒有任何外國勢力可以讓我禁聲或削弱我維護菲律賓主權的決心。」
菲律賓《詢問者》日報（Inquirer）報道，托倫蒂諾在擔任參議員期間主導兩項與菲律賓海域相關的法案，前者具體規定了菲律賓專屬經濟區的範圍或界限，後者則明確規定了外國船舶和飛機能通過的海道。
中方當時已召見菲律賓駐華大使，稱兩項新法侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，並對此提出嚴正交涉。
菲律賓法院裁定郭華萍是中國人 當選市長資格無效中方：菲律賓多艘船非法赴中國半月礁、艦長礁鄰近海域 侵權挑釁菲律賓稱中國海警船向菲科考船射水炮及側撞 北京：依法依規執法菲律賓拘捕一中國公民 指涉持監控設備違反間諜法