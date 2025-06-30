菲律賓法院裁定郭華萍是中國人　當選市長資格無效

菲律賓一間法院周五（27日）裁定，丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長郭華萍（Alice Leal Guo，Guo Hua Ping）是中國人，無資格擔任或參選公職，已撤銷她的市長職位。



法院在67頁判決書中指出關鍵證據，國家調查局指紋鑑定證實，郭華萍2006年登記的中國公民指紋與其2021年擔任公職時的生物識別記錄、2024年被捕後採集的樣本完全吻合。

移民檔案顯示，她當初以9歲幼童身份隨中國籍父母郭建忠、林文怡持投資簽證入境，而其所聲稱的菲律賓父母Angelito Guo與Amelia Leal，經菲律賓統計局核查，並無任何出生或婚姻記錄。

主審法官Liwliwa Hidalgo-Bucu當庭宣稱：「指紋科學不會說謊，Alice Guo就是Guo Hua Ping。」

「愛麗絲市長」之前經常在社交平台分享工作日常：（按圖了解）

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綜合菲律賓傳媒報道，來自福建的郭華萍9歲時跟隨父母郭建忠、林文怡持投資簽證入境菲律賓，19歲時取名Alice Leal Guo，聲稱父母為Angelito Guo與Amelia Leal，並補辦1986年7月12日在Tarlac市出生的出生證明。

2022年，郭華萍以Alice Leal Guo的身份當選班班市長，2024年5月被指控與一個涉嫌洗錢、網絡詐騙、人口販賣和非法拘留的犯罪集團有聯繫後潛逃，身份又被發現有疑點，之後在印尼被捕並遭遣返。

郭華萍目前面臨多項指控，包括62項洗錢和販賣人口罪。