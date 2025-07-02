法國總理貝魯上任僅半年遭不信任動議　主因養老金改革談判破裂

上任僅半年，法國總理貝魯（Francois Bayrou）遭到不信任動議，但議會最大黨已表態不支持，預料這項動議不會通過。



法新社報導，此次對貝魯政府的不信任動議由社會黨（PS）提出，議會預計於星期二（7月1日）晚間對此舉行辯論和投票。這表明貝魯已失去社會黨的支持，而他此前一直依賴這些支持才能繼續執政。

社會黨提出不信任動議的起因是養老金改革談判破裂。社會黨堅持要保障現有退休金水準、降低退休年齡，或至少不延遲退休年齡。貝魯則認為須要進一步提高退休年齡或延長繳費年限，以平衡財政赤字。

這項不信任動議在左翼陣營獲得廣泛支持，而身為民主運動黨主席的貝魯在議會中並未擁有多數席位，但由於這項動議不獲最大黨極右翼國民聯盟（RN）的支持，因此不信任投票預料不會通過。

國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）星期二說：「今天就讓政府下台，並不符合法國人民的利益。」（Reuters）

國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）星期二說：「今天就讓政府下台，並不符合法國人民的利益。」

不過，她補充說，該黨將密切關注貝魯政府提出的預算案。

國民聯盟並未排除在議會利用影響力、在秋季針對2026年預算案投票罷免貝魯，就像此前發動罷免前總理巴尼耶（Michel Barnier）一樣。

去年12月，法國前任總理巴尼耶因未經國會投票，試圖強行通過2025年社會保障預算草案，結果國會通過不信任動議推翻巴尼耶政府，令上任僅三個月的巴尼耶被迫辭職。

總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）之後任命貝魯為總理。如果貝魯這次因不信任投票在議會遭到罷免，馬克龍將不得不物色他任內的第七名總理，而這勢必給他剩餘兩年的總統任期蒙上沉重陰影。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

