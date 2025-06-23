法媒：法國科學家發現全新血型　全球已知攜帶者僅一人

提起血型，除了大家熟悉的A、B、O及AB型外，國際輸血學會（ISBT）目前一共認可47種血型系統。不過法國科學家最近日宣布在加勒比海的法國屬地瓜德羅普島（Guadeloupe）發現一種全新血型，並以當地命名，稱為「瓜德陰性」（Gwada negative）。



法媒6月21日報道，這個具突破意義的發現，源於15年前在瓜德羅普島進行的一次常規術前檢查。當時醫生在一位女性血液中檢測到無法識別的罕見抗體，但受礙早期技術，謎團直至2019年才被解開。

法國血液中心（EFS）透過先進的DNA測序技術，最終確認這是一種由獨特基因突變形成的新血型。

位於加勒比海的法國海外屬地瓜德羅普島（Guadeloupe）。（Getty）

EFS血液安全部門負責人佩拉德（Thierry Peyrard）證實，「瓜德陰性」血型已於今年6月初獲得國際輸血協會（ISBT）正式認證，指這位女性是目前全球唯一已知的攜帶者，其血型遺傳自父母。

新血型的發現為保障全球稀有血型患者，尤其是孕產婦的治療安全提供關鍵科學依據，並將推動病理學研究。目前，EFS正積極在全球範圍內尋找其他「瓜德陰性」血型攜帶者，以期建立稀有血型庫，為未來可能出現的醫療需求提供保障。