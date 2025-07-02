Del Monte地捫食品美國申請破產保護　百年企業擬續營運尋新買家

有逾135年歷史的美國水果罐頭生產商Del Monte Foods（地捫食品）7月2日宣告與某些主要債權人達成協議，在美國申請破產保護的第11章（Chapter 11）程序，行政總裁Greg Longstreet表示這是戰略一步，認為在法院監督下出售程序會是加速公司翻身的最有效途徑。



公司稱已與債權人達成支持重組的協議，啟動第11章程序以執行條款，又稱已獲規模達9.125億美元（約71.1億港元）的融資承諾，以支持公司度過程序，並補充說該公司計劃在程序期間繼續營運。

根據地捫食品聲明指，公司的一些非美國子公司未有納入破產程序，也將繼續照常運作。母公司Del Monte Pacific也指，美國以外業務不受影響。

美國水果罐頭生產商Del Monte Foods（地捫食品）的標誌（公司網站）

遞交法庭的文件顯示，地捫食品列出的資產和負債估計在10億美元至100億美元之間（約78億港元至780億港元之間），債權人數量估計在1萬至2.5萬人之間。

地捫食品的總部位於美國加州，其母公司是在新加坡上市的Del Monte Pacific。

行政總裁Greg Longstreet主張，在法院監督下的出售程序會是加速公司翻身、打造更強大更持久公司的最有效途徑，憑更完善資本結構、財務狀況以及新的擁有權，將更有能力實現長期成功。