俄羅斯正式承認阿富汗臨時政府　成全球首例

俄羅斯總統阿富汗問題特別代表卡布洛夫（Zamir Kabulov）周四（3日）證實，俄羅斯已正式承認阿富汗臨時政府。當天早些時候，阿臨時政府外交部宣佈，俄方向阿方通報這一決定。



自2021年8月阿富汗塔利班重新掌權以來，阿臨時政府一直尋求國際社會的正式承認。俄羅斯是第一個正式承認阿臨時政府的國家。

塔利班駐卡塔爾政治辦公室主任、阿富汗駐卡塔爾大使沙欣向俄衛網表示，其他國家可能會效仿俄羅斯，將在近幾周或幾個月內承認阿富汗伊斯蘭酋長國及其政府。

阿富汗臨時政府外交部發表聲明説，俄羅斯駐阿富汗大使日爾諾夫當天會見阿臨時政府代理外交部長穆塔基，正式通報俄方承認阿富汗臨時政府合法性的決定。

阿富汗國旗。（Getty）

聲明引述日爾諾夫的話説，俄方這一決定將推動俄阿關係進一步加深，擴大雙方各領域合作。

穆塔基對俄方決定表示歡迎。他説，這標誌着兩國關係進入一個「積極、相互尊重和建設性接觸的新階段」。俄方這一「務實且基於原則」的決定將成為雙邊關係重要里程碑。

俄羅斯外交部在一份聲明中説，俄副外長魯登科接受新任阿富汗駐俄大使古爾·哈桑遞交的國書副本。俄羅斯今年4月決定將阿富汗駐俄外交代表機構等級提升至大使級。