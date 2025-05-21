王毅談中阿巴外長會晤7大成果　推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（21日）在北京主持中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長非正式會晤，巴基斯坦副總理兼外長達爾、阿富汗代理外長穆塔基出席。三國外長積極評價中阿巴三方對話取得的成果，就進一步挖掘三方機制潛力、推進互利合作友好深入交換意見。



王毅梳理總結會議成果，主要有以下7點：

一是增進政治互信，堅持睦鄰友好。中方支持阿巴兩國走符合本國國情的發展道路，支持阿巴維護主權、安全和民族尊嚴。

二是發揮中阿巴三方外長對話機製作用，儘早在喀布爾舉辦第六次中阿巴三方外長對話。

三是密切交往，加強外交聯繫。阿巴明確表示願提升外交關係水平，原則同意盡快互派大使，中方對此表示歡迎，並願繼續為阿巴關係改善提供幫助。

四是加深共建「一帶一路」合作，推動中巴經濟走廊向阿延伸，加強地區互聯互通網絡建設。

五是推進務實合作，拓展合作領域，提升合作水平。中巴支持阿重建發展，願擴大同阿貿易往來，幫助阿增強自主發展能力。

六是反對一切形式的恐怖主義，開展執法安全合作，攜手打擊各自關切的恐怖勢力，警惕防範外部勢力干涉地區國家內政。

七是維護地區和平穩定，努力為各自發展振興營造良好外部環境。

早在2021年9月，巴基斯坦駐阿富汗大使證實，三方已就中巴經濟走廊（CPEC）項目將擴展至阿富汗與塔利班展開磋商。巴基斯坦駐阿富汗大使當時表示，巴基斯坦已經與塔利班領導的阿富汗就加入中巴經濟走廊基礎設施項目展開磋商。

巴基斯坦駐喀布爾大使艾哈邁德·汗（Mansoor Ahmad Khan）在接受英國路透社採訪時說，「地區互聯互通是我們與阿富汗（塔利班）領導人討論的重要內容，也是我們與阿富汗經濟互動的前進方向。」

他說：「中巴經濟走廊是一個重要的項目，為阿富汗和巴基斯坦之間的基礎設施和能源連接提供了良好的機會和潛力，也連接着南亞和中亞地區。」

艾哈邁德·汗說，已經與塔利班就阿富汗加入中巴經濟走廊的問題，以及其他有利於發展阿富汗經濟的途徑進行了討論。

他說：「我認為，通過中巴經濟走廊促進阿富汗與巴基斯坦的，以及與包括伊朗、中國和中亞國家在內其他鄰國的經濟聯繫，有着濃厚的興趣。」