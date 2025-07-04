中國：明起對歐盟白蘭地徵反傾銷稅5年　符合承諾條件產品可不徵

中國商務部7月4日表示，根據《反傾銷條例》第三十八條規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年7月5日起，對原產於歐盟的進口相關白蘭地徵收反傾銷稅。

商務部發言人又指，在本案中，歐盟有關行業協會和企業在初裁後規定時間內主動提交價格承諾申請，經審查對符合中國法律規定的價格承諾，調查機關決定予以接受，這些出口商按照經調查機關同意的承諾條件出口，可不徵收反傾銷稅。



根據公告列出對各公司反傾銷稅稅率列表，稅率最高可達34.9%。

綜合新華社與中國商務部公告指，調查機關最終裁定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係，認定的傾銷幅度為27.7%-34.9%。

商務部指，徵收反傾銷稅和價格承諾的實施期限自2025年7月5日起5年。

2025年2月7日，中國上海洋山港輪船貨櫃旁邊，有中國國旗飄揚。（Reuters）

符合承諾條件產品可不徵收

商務部經依法審查，接受歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅。

公告指，如出現違反價格承諾或其他終止價格承諾的情況，則按照終裁裁定的反傾銷稅稅率徵收反傾銷稅。

商務部發言人指，中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施，本案中決定接受價格承諾再次展現中方通過對話磋商解決貿易摩擦的誠意，希望歐方與中方相向而行，加強對話溝通，共同化解經貿分歧，為鞏固和擴大中歐經貿合作創造有利條件。