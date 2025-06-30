王毅本周訪歐　據報有望就電動車及白蘭地關稅達成協議

中國外交部長王毅將從本周一（6月30日）起到訪德國、法國和比利時，並會見歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），出席歐盟委員會換屆後首次中歐高級別戰略對話。



在此次七日訪問期間，王毅將在德國會見外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul），就外交和安全問題舉行會談，為德國新政府上台以來的首次。

王毅亦將在法國會見該國歐洲和外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot），預計俄烏戰爭將是二人會談的重要議題。

2025年4月28日，中國外交部長王毅在巴西里約熱內盧，出席金磚國家外交部長會晤。（Reuters）

今年是中國與歐盟建交50周年，惟中歐在俄烏戰爭、電動車關稅及稀土出口管制等問題上存在摩擦，而中國希望在中美局勢緊張之際改善與歐盟關係。

中國外交部發言人郭家琨上周五表示，世界正在經歷百年未有之變局的加速演變，單邊主義、保護主義和恃強凌弱的行為日益猖獗。中歐必須維護世界和平與穩定，捍衛多邊主義、自由貿易、國際規則、公平正義，在動盪的世界中堅定地發揮穩定之錨和建設性力量的作用。

中國早前就歐盟實施電動車關稅採取反制措施，法媒引述報道稱，法國政府已經就白蘭地達成協議，有待中國商務部的正式批准，又指最終決定部分取決於雙方就電動車關稅談判。