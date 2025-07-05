金磚峰會將開幕　去美元議題或暫擱置？學者：料謹慎處理與美關係

一年一度的金磚（BRICS）國家領導人峰會7月6日至7日在巴西舉行。中俄兩國領導人已確認將不出席。預計包括中東衝突在內的全球危機、AI、全球治理改革，以及氣候等都是討論議題。有學者認為，去美元化議題或會暫時擱置，以避免在關稅貿易戰下，與美國發生進一步磨擦。



誰將缺席？

中國國家主席習近平將缺席此次的金磚峰會，總理李強應邀參加。據克里姆林宮稱，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）將以視像方式與會，而外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將前往巴西出席峰會。

2024年10月23日，習近平與普京在俄羅斯喀山出席金磚峰會（Reuters）

此外，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）因以伊衝突，也將缺席此次金磚峰會。

議程安排有哪些？

據分析人士稱，各成員國將就全球發生的衝突危機發表看法，同時謹慎避免與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政策發生直接衝突。

巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）表示：「金磚國家在其歷史上一直致力於在重大國際問題上發出一致的聲音，這次在中東問題上也同樣如此。」

2025年6月22日，以色列特拉維夫受伊朗導彈襲擊後，建築物嚴重毀壞（Reuters）

金磚國家預計也將討論AI和全球治理改革問題。「中東衝突的升級，更加凸顯了就全球治理改革和強化多邊主義必要性進行辯論的迫切性，」維埃拉說。

氣候危機是巴西面臨的另一個關鍵問題，巴西將在2030年主辦聯合國氣候峰會COP30。

去美元化議題或被暫時擱置？

金磚國家此前在貿易中尋找美元替代品的計劃，或會被暫時擱置。里約熱內盧天主教大學（Rio's Pontifical Catholic University）金磚國家政策中心主任Marta Fernandez向法新社表示，「我們預計峰會將以謹慎的語氣進行，最終宣言中很難提及美國的名字。」

2025年7月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在飛往新澤西州的空軍一號上向媒體表示，他已簽署致12個國家的貿易信函，概述這些國家出口到美國的商品將面臨的不同關稅水平，這些信函將於7月7日發出。（Reuters）

對Marta Fernandez來說，即使提出美元替代方案的想法現在也幾乎是「被禁止」的，因為特朗普威脅對削弱美元國際主導地位的國家徵收100%的關稅。