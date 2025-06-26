克宮：普京不會親赴巴西出席金磚峰會 改視像與會＋俄外長出席
撰文：官祿倡
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由中俄印巴主導在2006年創立的金磚國家合作機制將在7月6日至7日在巴西里約熱內盧舉行第十七屆峰會。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周三（6月25日）指，總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）會以視像方式與會，而外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將前往巴西出席金磚國家峰會。彭博社日前報道指中國國家主席習近平因日程衝突不會出席，改由國務院總理李強代表與會。
主張對烏克蘭發起特別軍事行動但最終演變為持久戰爭的普京，被指非法驅逐烏克蘭兒童，涉嫌觸犯戰爭罪，因此在前年遭國際刑事法院下發逮捕令。
烏沙科夫就表示，由於受到國際刑事法院的制肘，巴西政府無法明確表示允許普京參加到訪，以參加峰會，外長拉夫羅夫將代為出席。
金磚國家成員國除創始的中俄印巴四國外，還在2011年迎來新成員南非的加入，並在2024年又迎來多個新成員國。
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