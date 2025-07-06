中國商務部：歐盟34間白蘭地商若違反價格承諾　中方可恢復徵稅

中國商務部周六（5日）就公布對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查最終裁定表示，豁免向提供價格下限承諾的34間主要白蘭地製造商徵稅，這些企業的產品向中國出口時，只要滿足承諾條件，就不會被徵收反傾銷稅，反則，如有證據表明並經調查機關審查後認定，有關企業違反價格承諾，則可停止適用價格承諾，並恢復徵稅。



中國商務部4日發布對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷案的最終裁定，裁定中提到部份歐盟企業適用價格承諾，不會被徵收反傾銷稅。調查機關依法審查後認為，其中34家企業的申請符合法律要求，決定予以接受。這些企業的產品向中國出口時，只要滿足承諾條件，就不會被徵收反傾銷稅。

2024年9月18日，中國商務部部長王文濤在比利時布魯塞爾召開並主持中歐電動汽車產業鏈企業座談會。（中國商務部網站）

商務部貿易救濟調查局負責人說，反傾銷實踐中，如果調查機關接受涉案出口企業作出的價格承諾，即未來出口價格不低於某個水平，那麼這些出口將不會被徵收反傾銷稅。當然，在執行過程中，如有證據表明並經調查機關審查後認定，有關企業違反價格承諾，則可停止適用價格承諾，並恢復徵稅。

談及調查機關在本案中同意接受價格承諾的具體考慮，這名負責人表示，中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施。調查機關在本案中依法對有關價格承諾申請進行了詳細審查，並充分考慮了國內產業的實際狀況，認為本案終裁採用價格承諾方式符合中國相關法律法規，有利於維護公平競爭市場秩序。中國國內產業對終裁和價格承諾方式表示支持，歐盟業界對適用價格承諾也表示歡迎。此外，調查機關在本案中接受價格承諾，也再次展現中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。