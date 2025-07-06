美國德州洪災51死　官員怪國家氣象局沒預警　曾被DOGE裁600人

美國德州（Texas）中部7月4日暴雨成災，導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）在90分鐘內水位飆升超過6.1至8米（20至26英尺），造成大面積水浸和道路被沖毀。美媒5日報道，洪災已造成至少51人死亡，其中災區一處露營區還有27名夏令營學員下落不明。德州官員指責國家氣象局（National Weather Service，NWS）未有就大量急降雨作出預警，有美媒早前曾報道人手本來就不足的國家氣象局，今年被政府效率部（DOGE）削減預算和人手後，只能將天氣預報服務「降級」。



綜合美媒報道，德州緊急事務管理局長基德（W. Nim Kidd）在4日晚的新聞發布會上表示：「我們2日（週三）收到國家氣象局的原始預報顯示，康喬谷地區（Concho Valley）降雨量將達到7.6cm至15.2cm，丘陵地帶（Hill Country）的降雨量將達到10cm至20cm。然而，這並不是該地區最終出現的實際降雨量。

德州克爾維爾市（Kerrville）市政經理賴斯（Dalton Rice）亦在新聞發布會上發言，他表示，這次災難性的洪災是因為天氣「給該河道的兩個分岔口帶來比預測更多的大量降雨」，導致瓜達盧佩河水位急升，鄰近地區被洪水淹沒和沖毀。

據報道，今年5月，美國國家氣象局五位仍在世的局長聯名致信警告指，特朗普削減改部門經費「將讓美國官方氣象預報機構面臨嚴重赤字，而此時此刻，我們正進入龍捲風和颶風等強風暴預報最繁忙的季節。我們最害怕的噩夢是，氣象預報辦公室人手嚴重不足，將導致不必要的人員傷亡。」

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報道指，美國國家氣象局是政府效率部為削減聯邦預算而針對的政府機構之一，該部門已被裁減約600名員工。根據《紐約時報》4月份獲得的一份內部文件顯示，在削減開支後，本來就人手不足的國家氣象局，在氣象學家「嚴重短缺」的情況下，只能提供「品質降級」的預報服務。