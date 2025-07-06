美國德州洪災增至43死　特朗普震驚直言「太可怕」

美國德州中部周五（4日）凌晨突發洪水，有大批民眾失蹤，其中包括至少23名參加夏令營的女童。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，這場洪災「可怕」、「令人震驚」。警方其後表示，死亡人數增至43人。



特朗普4日晚在空軍一號上告訴記者：「太可怕了，洪水？這太令人震驚了！」

特朗普稱：「他們還不知道有多少人遇難，但似乎有些年輕人已經死亡。」當被問及聯邦援助時，他說：「是的，我們會處理好這些事情。我們正在與州長合作。」

德州州長阿博特表示，這是「一場特大災難」。他宣布該州中部地區14個縣進入災難狀態。

當被問及克爾縣為何沒有採取更多預防措施時，克爾縣法官兼應急負責人凱利直言：「我們沒有預警系統……沒人知道這樣的洪水會來。」他還說，「我們這裏經常發生洪水，這是美國最危險的河谷」，但該縣至今沒有建立預警系統。

在記者的追問下，凱利表示，他不知道為什麼夏令營沒有早點撤離，官員們無法知道會發生什麼。

德州副州長帕特里克（Dan Patrick）表示，死者中包括兒童，當地有幾個大型營地，其中一個營地名為「神秘營地」（Camp Mystic），共有750人，其中約有23人下落不明。

帕特里克稱：「這並不意味着他們已喪生，他們可能在樹上，也可能是失去聯繫。我們祈禱所有失蹤人員都能活着被找到」。