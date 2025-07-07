印尼東部火山再噴發灰柱達18公里高　15年來最大噴發之一｜有片

位於印尼東部的勒沃托比火山於當地時間7日上午噴發，並於火山口上方形成高達18公里的巨大火山灰柱，澳洲多家航空公司宣佈取消往返澳洲與峇里島的航班。



據印尼火山機構，位於觀光勝地佛羅雷斯島（Flores Island）勒沃托比火山於當日上午11時許噴發，其海拔高1584米，觀測到的火山灰柱高度則達峰頂以上約1.8萬米。噴發期間有劇烈轟鳴聲產生。

此次噴發是2010年以來印尼最大規模火山噴發之一。當時，印尼最活躍的火山默拉皮火山在人口稠密的爪哇島噴發，造成353人死亡，超過35萬人被迫撤離受災地區。

今年3月，勒沃托比火山的噴發亦造成來往兩地的數十航班取消和延誤。印尼地質局局長Muhammad Wafid表示，如此規模的噴發無疑危險性更高，對航空的影響更大。他指當局會重新評估並擴大危險區域，要求村民和遊客撤離。

澳洲航空、廉航捷星航空（JetStar）以及維珍澳洲航空（Virgin Australia）已宣佈取消多趟往返澳洲與峇里島的航班。

印尼火山機構警告，若出現強降雨，周邊區域可能發生危險的火山泥流。