印尼波音737機遇強烈側風驚險着陸　機身右傾險墜地釀空難｜有片

綜合外媒報導，馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一架波音737客機6月28日在暴雨中降落印尼雅加達蘇加諾—哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport），由於遭到強烈側風吹襲，機身向右傾斜，機翼更險些擦碰地面，所幸機身最終恢復平衡，未有釀成意外事故。



涉事飛機註冊編號為PK-LDJ，型號為波音（Boeing）737-800，當時機上共有177人。飛機由印尼安汶（Ambon）前往雅加達。

▼客機右傾嚴重險墜地的驚險一刻

從網上的片段顯示，飛機在機場降落時突然右傾，機翼和發動機幾乎接觸跑道，可以聽到有目擊者發出驚呼聲。機師其後仍將機身拉回水平線，並最終平安落地。

峇迪航空事後確認，飛行員全程遵守標準作業程序。該公司發言人Danang Mandala Prihantoro表示，機組人員按照訓練要求操作，並嚴格按照規定處理側風降落。

印尼民航局局長Novie Riyanto對飛行員們的專業水平表示認可，並承諾將對氣象數據和飛行操作進行更深入的調查。

報道指出，氣象學家已確認飛機遭遇了強烈側風，並可能出現了風切變。在印尼的季風季節，這些危險情況越來越常見。飛行員的技術和應變能力是決定飛機安全的關鍵。