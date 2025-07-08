特朗普威脅金磚國家　盧拉反駁：世界不需要皇帝

金磚國家的開放合作之聲在南美響起之際，美國總統特朗普（Donald Trump）又揮舞起他的關稅「大刀」，甚至又一次公然向金磚國家發出威脅，這很快引發金磚國家反擊。



當地時間7月7日，在金磚國家領導人里約熱內盧峰會後，巴西總統盧拉（Lula da Silva）接受採訪時猛批特朗普的威脅，他告訴記者：「世界已經變了，我們不需要一個皇帝。」盧拉強調，金磚國家想要從經濟角度尋找另一種全球組織方式，這正是某些人感到不安的原因。

中國外交部發言人毛寧7日下午在例行記者會上應詢表示，「關於加徵關稅，中方已經多次闡明了立場——貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。」

據路透社報導，在里約熱內盧舉行的金磚峰會結束時，當記者問及特朗普的關稅威脅時，盧拉堅定地表示：「世界已經變了。我們不需要一個皇帝。」

他談到金磚國家時說：「這是一群希望從經濟角度尋找新的全球組織方式的國家。我認為正是因為這個原因，金磚國家才讓某些人感到不安。」

中國外交部發言人毛寧表示，「關於加徵關稅，中方已經多次闡明了立場——貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。」（外交部網站）

盧拉再次表達了他關於全球貿易應當擺脫對美元依賴的看法。

「世界必須找到一種方式，使我們的貿易關係不必非要通過美元來進行。」盧拉在峰會結束後的記者會上表示。

「當然，我們必須對此採取謹慎負責的態度。我們的中央銀行需要與其他國家的中央銀行進行討論，」他補充道，「這將是一個逐步推進、最終鞏固的過程。」

這已不是盧拉第一次批評特朗普，6月25日，盧拉曾抨擊特朗普的語氣以及他與媒體的溝通方式。

「作為一個像美國這麼大規模國家的總統，他（特朗普）應該謹言慎行。」盧拉說，「少上點網，多一點國家元首的樣子……應該更多地思考多邊主義，應該更多地思考和平。」

其他金磚國家也駁斥了特朗普的威脅。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）對記者表示，金磚國家並不尋求與任何其他大國競爭，南非對與美國達成貿易協定充滿信心。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「金磚合作機制框架內的協作從未、也永遠不會針對任何第三國。」（Reuters）

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「金磚合作機制的獨特之處在於，它是由秉持共同理念、從各自的利益出發對合作方式持有相同世界觀的國家聯盟。金磚合作機制框架內的協作從未、也永遠不會針對任何第三國。」

印度方面暫未就特朗普的言論做出官方回應。

在7日的外交部例行記者會上，毛寧表示，金磚機制是新興市場和發展中國家合作的重要平台，宣導開放包容、合作共贏，不搞陣營對抗、不針對任何國家。

記者會上，另有記者追問特朗普威脅加稅一事。對此，毛寧重申，金磚機制是國際上的積極力量，金磚合作是開放包容的，不針對任何國家。至於關稅，我們一貫反對搞關稅戰、貿易戰，反對以關稅作為脅迫施壓的工具。肆意地加徵關稅，不符合任何一方的利益。

特朗普6日在社交媒體上威脅，任何支持金磚國家「反美政策」的國家都將被額外加徵10%的關稅。

「任何與金磚國家反美政策結盟的國家，都將被額外徵收10%的關稅。此政策將不設例外。感謝您對此問題的關注！」

但他並沒有對帖文中提到的「反美政策」進行解釋或詳細說明。

去年12月，特朗普在贏得大選還未就任時就曾揚言，如果金磚國家不放棄打造可以替代美元的貨幣計畫，美國將對其徵收100%的關稅。

在盧拉炮轟特朗普單邊主義的同時，這位美國總統仍在執迷於推進其「對等關稅」政策。特朗普早前表示，他定於7日向十多個國家發送關於提高關稅的信函。

特朗普7日簽署行政命令，延長所謂「對等關稅」暫緩期，將實施時間從7月9日推遲到8月1日。

盧拉建批評特朗普說採取的對等關稅措施。（Reuters）

他還在社交媒體上發佈了致日本首相石破茂、韓國總統李在明的信件，宣佈美國將自2025年8月1日起對所有日本和韓國輸美產品徵收25%的關稅。

他警告稱，如果日韓兩國以提高關稅作為回應，美國也將在25%的基礎上再提高同等額度的關稅。

路透社形容，在武裝衝突和貿易緊張局勢加劇的背景下，金磚國家將自身定位為開展多邊外交的避風港。沙特阿拉伯已正式接受成為正式成員的邀請，目前以夥伴國身份參與。已有30多個國家表示有興趣以正式成員或夥伴國身份參與金磚合作。

「其他國家留下的真空幾乎立刻就被金磚國家填補了。」路透社援引一名巴西匿名官員的話稱，儘管七國集團（G7）仍然掌握着巨大的權力，但「已不復昔日的主導地位」。

特朗普發出威脅前夕，金磚國家在6日發表的一份聯合聲明中，在沒有直接點名的情況下，對美國提高關稅表示「嚴重關切」，批評美國挑起的單邊關稅和非關稅措施扭曲了貿易，不符合世界貿易組織的規則，並有可能減少全球貿易，擾亂全球供應鏈，同時帶來不確定性。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

