金磚領導人會晤今舉行　盧拉：新興國應共同捍衛全球多邊貿易體系

巴西里約熱內盧周日（6日）舉辦金磚國家（BRICS）領導人第17次會晤之際，金磚國家工商論壇周六在巴西里約熱內盧開幕，巴西總統盧拉、副總統傑阿爾克明出席論壇開幕式。



盧拉在開幕致辭中強調金磚國家對全球經濟發展的重要貢獻，稱當前全球GDP有四成由金磚國家成員貢獻，2024年金磚國家經濟增幅達4%，高於當年全球經濟增長率3.3%。

盧拉表示，當前全球保護主義抬頭，新興國家應共同捍衛全球多邊貿易體系、重塑國際金融架構。

金磚國家工商論壇周六（5日）在巴西里約熱內盧開幕，巴西總統盧拉、副總統傑阿爾克明出席論壇開幕式。（Reuters）

他在演講中提到，金磚國家對建立全球反飢餓和反貧困聯盟發揮關鍵作用，應努力推動工業、農業、基礎設施建設等領域可持續發展，探索生物經濟發展路徑，共同應對氣候變化挑戰。

在演講中，盧拉還積極評價金磚國家新開發銀行對國際金融體系的重要貢獻。金磚國家新開發銀行自2015年正式開業以來，共批准120個項目，總額約400億美元，為全球貿易、投資和跨境支付提供更為便利的解決方案。