特朗普重申是時候減息　稱鮑威爾若誤導國會應「立即辭職」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日再度敦促聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）下台，稱對方若在聯儲局總部翻新工程上誤導國會，便應該「立即辭職」。



特朗普同日在社交平台上表示，白宮經濟顧問委員會（CEA）最新研究顯示，關稅政策對通脹零影響，數據顯示進口價格正持續下降，指責「太遲先生」鮑威爾幾個月來一直像個嬰兒一樣，持續抱怨不存在的通脹、拒絕做正確的事情。特朗普重申，「現在是時候減息了！ 」

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周日在母校普林斯頓大學的畢業禮上致辭表示，美國優秀的大學令世界羨慕，也是國家的重要資產。(Reuters)

質疑在聯儲局總部翻新工程上撒謊

特朗普8日出席內閣會議時，重申對鮑威爾的批評，形容對方「糟糕透頂」。他又向記者稱，欺騙國會將成為鮑威爾迅速辭職的理由。此外，特朗普再次強調，「我們需要換上一個會減息的人。」

《紐約郵報》早前報道，聯儲局總部的翻新工程成本飆升，並包含多項奢華的設施。鮑威爾上月出席參議院委員會的聽證會，指報道「在許多方面都具有誤導性和不準確」。據《紐約郵報》稱，鮑威爾在聽證會表示， 在耗資 25億美元的翻修工程中，「沒有貴賓餐廳，沒有新的大理石，也沒有專用電梯」 。

圖為2025年6月3日，位於美國華府的聯邦儲備局翻新工程繼續進行。 （Getty Images）

不過，其說法仍引起質疑，包括聯邦住房金融署（FHFA）署長Bill Pulte日前呼籲，國會應對鮑威爾進行調查，認為鮑威爾就的證詞「具有欺騙性」。Bill Pulte也呼籲聯準會主席辭職，特朗普日前在社交媒體上轉載了Bill Pulte的說法。