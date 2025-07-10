聲援博爾索納羅？　特朗普對巴西徵50%關稅　籲停止「獵巫」行動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（9日）宣布對巴西徵50%關稅，同時呼籲巴西政府應停止對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的「獵巫」行動。



特朗普在最新的關稅信函中告訴巴西現任總統盧拉，「巴西對待前總統博爾索納羅的方式……是國際恥辱。」

特朗普周三向阿爾及利亞（Algeria）、汶萊（Brunei）、伊拉克（Iraq）、利比亞（Libya）、摩爾多瓦（Moldova）、菲律賓（Philippines）和斯里蘭卡等國家發出關稅信。

特朗普向菲律賓發出關稅信：

這些信件要求對阿爾及利亞徵收30%的關稅，對汶萊徵收25%的關稅，對伊拉克徵收30%的關稅，對利比亞徵收30%的關稅，對摩爾多瓦徵收25%的關稅，對菲律賓徵收20%的關稅，對斯里蘭卡徵收30%的關稅，對巴西更是徵收高達50%的關稅。

特朗普周一致函14個國家中，亞太區佔10個，包括美國的兩大盟友日本和韓國，六個東盟成員國——印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨、老撾和緬甸，以及孟加拉和哈薩克；其他是非洲的南非和突尼西亞，以及東歐的塞爾維亞及波斯尼亞和黑塞哥維納。