特朗普打出25%關稅　粉碎日本對於兩國間「特殊關係」的幻想

在7月9日關稅緩徵期到來之前，日本被所謂的「親密盟友」插了一刀，美國總統特朗普（Donald Trump）一紙信函，將針對日本徵收的關稅提高至25%，甚至比今年4月初宣佈稅率還要高。

《日經亞洲》7月9日報道指出，特朗普這封關稅信函粉碎了日本對於兩國間「特殊關係」的幻想，信函中的措辭語氣更是讓日本官員感到震驚。儘管日方在談判中強調了自身對於美國的大規模直接投資和戰略地位，但美方卻置若罔聞。

分析人士提醒，日本現在必須適應新的現實，儘管日方不斷強調同盟關係、成本收益考量和大戰略等假設，但那種通過安全貢獻和政治結盟換取經濟寬容的舊有政治經濟邏輯，如今似乎已經行不通了。最明顯的就是，日本首相石破茂此前不斷強調這一點，但特朗普卻並不接茬。

報道還援引專家觀點稱，在有關中國的問題上，日本可能也誤判了特朗普政府的優先事項。「在中國問題上，特朗普總統壓倒性地關注貿易和貿易逆差，」諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）合夥人、前美國國家安全委員會東亞與大洋洲事務高級主任米拉·拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）說：「他下定決心與中方直接談判，達成貿易協議。」

拉普-胡珀進一步指出，雖然特朗普政府中可能有個別官員對中國持鷹派觀點，但如果特朗普為了減少貿易逆差而極度關注與中國的貿易談判和領導人層級外交，那麼其他雜音和其他方案的運作空間就會大大縮小。

事實上，早在今年5月末，一名參與日美談判工作的日方消息人士就曾向《日經亞洲》表示：「中美、英美談判的進展比預期更快。中美（談判）目前可能是優先事項。」報道稱，日方擔憂，如果中國成為美國談判的優先考慮對象，東京方面可能會被擠出有限的談判日程。

《日經亞洲》指出，當特朗普今年4月2日宣佈所謂「對等關稅」後，立刻開啟了與各國的談判進程，而日本則首當其衝。4月中旬，日本經濟再生擔當大臣、首席貿易談判代表赤澤亮正在白宮橢圓形辦公室會見了特朗普，並被拍到戴着一頂由特朗普簽名的紅色帽子，上面印有「讓美國再次偉大」字樣。看起來，形勢一片樂觀。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

然而，當地時間7月7日，特朗普陸續公布對多國設定的新稅率，日本和韓國率先「中槍」，分別被徵收25%關稅。其中，韓國稅率與4月初宣佈的一致，日本稅率甚至還提高了1個百分點。外媒普遍解讀稱，這是特朗普進一步向日本和韓國施壓的最新動作，也是做給其他國家看的。

報道指出，就在7月2日，日本首相石破茂還曾堅稱，相信日本將受到美國不同的對待。「日本是世界上在美國最大的投資國，創造了最多的就業機會，」在7月20日參議院選舉前夕，石破茂在日本記者俱樂部舉辦的一場辯論中說：「我們的情況與其他國家不同。」

然而，分析人士卻認為，日本現在必須適應新的現實。

「日本堅持一系列關於同盟關係、成本收益考量和大戰略的假設，這些假設不再完全適用嗎。」亞洲協會政策研究所（ASPI）中國分析中心的研究員莉茲·李（Lizzi Lee）表示。

幾十年來，日本的戰略態勢建立在這樣一種理念之上，其作為美國在亞洲最可靠盟友的角色，加上其在美國龐大的外國直接投資足跡以及其在台海問題上的重要地位，將保護其免受貿易施壓。

她補充說：「如今的形勢表明，這些假設正在經受現實檢驗。舊的政治和經濟邏輯，即安全貢獻和政治結盟能夠為你帶來經濟上的寬容，如今似乎沒有那麼重要了。」

布魯金斯學會的菲利普·奈特日本研究講席教授米雷婭·索利斯（Mireya Solis）表示：「美日『特殊關係』能否持續，正在經受考驗。」她將美日關係與美英關係相提並論，後者長期以來被視為美國最親密的盟友關係。

「石破茂堅稱，日本作為主要投資者和『印太地區』安全領域不可或缺的合作伙伴，為美國經濟做出了非凡貢獻，因此這一點應該體現在談判條款中，但特朗普總統一直沒有發出這樣的信號。」她說道。

2025年6月16日，加拿大亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis），美國總統特朗普（Donald Trump，左二）與日本首相石破茂（右三）出席七國集團峰會（G7）期間舉行會面。（X@ryosei_akazawa）

美國史汀生中心日本項目主任辰巳由紀（Yuki Tatsumi）分析稱，特朗普政府可能已認定石破茂立場搖擺，在參議院選舉前缺乏保護他的動力。她表示：「美方可能認為，無論參議院選舉結果如何，日本都不太可能出現強有力的領導人。」

亞洲協會政策研究所副所長温迪·卡特勒（Wendy Cutler）表示，對於美國的兩個最親密盟友——日本和韓國，特朗普提高關稅的做法令人失望，但仍有機會通過談判取得突破。「雖然這個消息令人失望，但這並不意味着一切已成定局。」

「唯一讓人寬慰的是這只是信函，還沒有真正執行關稅。8月1日前仍可能達成談判解決方案。」美國外交關係委員會綠色經濟研究中心主任馬修·古德曼（Matthew Goodman）說，特朗普選擇推遲7月9日的關稅執行，部分原因在於避免金融市場劇烈反應，「一旦發生這種金融動盪，許多美國公司和他的部分支持者會很不高興」。

2025年2月7日，美國總統特朗普在白宮迎接到訪的日本首相石破茂（Reuters）

另據日本東京廣播公司報道，日本政府7月8日召開關於美國關稅措施的綜合對策總部會議，商討應對方案。石破茂在會上對美方措施作出回應。

石破茂稱，「對美國宣佈將加徵關稅表示非常遺憾……日本政府在困難的談判中沒有輕易妥協，說出了應該說的訴求，保護了應該保護的事物。」他還稱，關稅實際生效日期是8月1日，這就代表着談判期限延長，將繼續與美國進行協商。