日本自民黨議員稱「能登半島地震是好事」　捱轟後急道歉收回言論

日本能登半島去年1月1日發生7.6級地震，造成至少612人死亡，近2萬人需住臨時住所。綜合日媒報道，日本參議院自民黨籍預算委員長鶴保庸介7月8日在黨員參選造勢活動上表示「能登發生地震是好事」，以證明居民「雙地區居住」（即指在兩個地方之間來回生活）的必要性。此言一出即引發爭議，鶴保庸介9日公開道歉，之後遭到自民黨幹事長森山裕出嚴厲批評。



▼日本議員：「能登地震是好事」

鶴保庸介周二到赴和歌山市支持自民黨參議院選舉候選人，他發表講話，說明「雙地區居住（二拠点生活）」的必要性：「幸運的是，能登發生了地震。雖然是要緊急避難，但住在金澤的人也能取得輪島的住民票了。」

這番言論掀起軒然大波，有網民憤怒地表示：「我的家人在地震中遇難是好事嗎？」

日本能登半島地震：2024年1月5日，日本石川縣輪島地震發生後，人們排隊取水。（路透社）

鶴保庸介9日召開新聞發布會，進行道歉並收回言論：「我說了『能登地震是好事』，但我的本意完全不是這樣。我的表述不夠清晰，同時，我也需要認真思考以災區為例是否合適。我們支援災區的意願始終沒有改變，所以這次的發言，還請大家諒解。」

自民黨幹事長森山裕出隨後批評鶴保庸介：「這不是口誤，也不是收回就沒事了，我認為我們需要向能登的民眾致以深深的歉意。」