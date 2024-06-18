日本黑暗觀光｜能登半島地震後遊客反增　街坊：有些人只是來看戲

共同社報道，日本能登半島元旦發生規模7.6強震，截至1月25日造成233人死亡。



距離災情將近5個月後，當地出現「黑暗觀光」（dark tourism）現象，帶動旅遊人次產生不尋常增長。

日本石川縣1月1日下午發生7.6級大地震，導致過百人喪生，200多人失去聯絡或下落不明。（路透社）

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黑暗旅遊是指遊客專門造訪悲劇、災難發生地點。

重災區「輪島朝市」是當地超過千年的早市，遭強震後發生火災付之一炬，吸引不少遊客趁著日本黃金周特地前往拍照。

一名來自富山市50歲男子每年都會到當地旅遊，他站在燒成廢墟的朝市前感到相當不可思議，「我在電視上看到報道，但是親眼見證還是很震撼」。他說明自己並非前去看戲，而是帶了醫療和補給用品，希望能幫助當地災民。

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中川回憶，兒子生前喜歡歐姆蛋包飯和炸雞，經常誇她做的菜非常好吃。逛超市時，碰到店員還會主動打招呼，是非常溫柔的孩子。（YouTube@日テレNEWS）

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一名來自埼玉縣的40歲男子騎自行車到輪島市旅遊，他表示打算將災後的所見所聞寫下來，分享到自己的旅遊部落格。

如今，當地交通運輸系統已慢慢重建完成，也讓遊客更方便前往當地，部分餐廳也開始重新營業。

輪島市花店業者60歲的竹林紀子（音譯，Noriko Takebayashi）表示，她觀察到當地旅遊復蘇，開始有人會向她問路，也希望遊客能將當地情況傳播出去；也有餐廳業者樂見其成，認為應該向前看。

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不過當地居民也出現不同聲音，尤其是反對遊客特地到訪見證災區。一名50歲當地婦女說：

有些人只是來看戲的。

她自己也出於陰影不願意經過一些熟悉但受到重創的地方，表示介意遊客四處逛來逛去。

對此，金澤大學觀光教授明伊德（音譯，Akira Ide）指出，日本民眾普遍對黑暗觀光抱持不佳的觀感，從311大地震開始，日本民眾對於遊客造訪災區多有批評。

不過明伊德也表示，黑暗觀光可以讓遊客思考重建現況，親身發掘媒體沒有報道的事實，了解災難的第一手資料。但他也補充，遊客應充分考慮災民感受。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】