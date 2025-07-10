Barbie芭比推出首款患糖尿病娃娃

曾因不切實際且千篇一律的身體形象受到了廣泛批評和指責的芭比（Barbie）娃娃，近年來在形態上更加多樣化。



據美聯社9日報道，為宣揚多元包容理念，全球玩具生產商美泰公司推出首款患有1型糖尿病的芭比娃娃。

這款芭比娃娃是美泰與1型糖尿病研究與倡導組織「Breakthrough T1D」（前身為青少年糖尿病研究基金會，簡稱JDRF）合作設計的，以確保「真正體現該群體的特徵」。

糖尿病是威脅人類健康的重大疾病，1型糖尿病是其中較為嚴重的一種。

它是一種代謝紊亂綜合徵，其特徵是由於胰島素絕對缺乏引起的高血糖。這種疾病主要是胰腺中產生胰島素的β細胞被破壞所致。

1型糖尿病患者中兒童和年輕人比例較高，患者須每日監測血糖並注射胰島素。

報道稱，新款芭比娃娃的手臂上佩戴着粉紅色心形的連續血糖監測儀（CGM），並配備玩具手機可追蹤血糖水平的應用程序。她腰上還掛着可以根據需要自動注射胰島素的小型穿戴式醫療設備。

這款芭比娃娃的服裝以藍色圓點上衣搭配荷葉裙，呼應世界糖尿病日的標誌「藍環」。此外，這個娃娃還搭配了一個粉藍色手提包，以攜帶血糖相關用品或零食。

根據美國疾病控制與預防中心的數據，截至2021年，美國各年齡段糖尿病患者估計有3840萬人，約佔美國人口的11.6%。其中約200萬人患有1型糖尿病，包括約30.4萬名20歲以下的兒童和青少年。

「Breakthrough T1D」的營銷策略總監馬茲雷庫（Emily Mazreku）表示，對於所有1型糖尿病患者來說，被看見至關重要。能讓芭比幫助世界了解1型糖尿病以及患此疾病的了不起的人們，這意義非凡。

另據法新社報道，美泰（Mattel）高層伯傑（Krista Berger）說，「推出患有1型糖尿病的芭比娃娃，象徵着我們在包容性和代表性承諾方面邁出重要的一步」。

她認為，芭比能夠協助孩子們塑造對世界的早期認知，通過呈現像1型糖尿病這樣的健康狀況，能讓更多孩子在想像的故事和喜愛的娃娃中看到自己的身影。

美泰在8日的一份聲明中稱，這款新娃娃是該公司致力於包容性的「時尚達人」（Fashionistas）系列的一部分。該系列包含具有不同膚色、髮色和髮質、身體缺陷、體型等特徵的芭比娃娃。美泰曾推出裝假肢的芭比娃娃、患有白蝕的肯尼（Ken）娃娃、坐輪椅的芭比娃娃以及全球第一個戴助聽器的芭比娃娃。

據報道，2019年坐輪椅的娃娃成為英國最暢銷的芭比娃娃。此後，美泰還於2023年推出了首款唐氏綜合徵娃娃。如今這款患有1型糖尿病的芭比娃娃將在本周於華盛頓舉行的「Breakthrough T1D 2025年兒童大會」上亮相。

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