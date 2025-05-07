關稅戰｜Barbie製造商美泰提高美國商品價格　倡玩具進口零關稅

由於特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關稅政策增加玩具製造成本，芭比娃娃（Barbie）製造商美泰公司（Mattel）5月5日取消年度財務目標，並表示將提高美國部份產品的價格，以及在美國減少從中國進口的商品。



美泰表示，鑑於宏觀經濟環境和美國關稅形勢的變化，很難預測今年剩餘時間和假期季節的消費者支持，以及美泰在美國的銷售額。

美國總統特朗普已對中國徵收高達145%的「對等關稅」。美國市場佔美泰全球玩具銷量的一半，其中20%在美國銷售的玩具進口自中國。美泰表示，2026年將把從中國進口的美國商品減少到15%以下。

2009年2月2日，美國加州洛杉磯縣埃爾塞貢多，芭比娃娃（Barbie）製造商美泰（Mattel）辦事處。（Getty Images）

路透社引述美泰行政總裁克雷茲（Ynon Kreiz）表示，支持玩具零關稅的倡議，「毫無疑問，關稅正在擾亂行業秩序。由於中國關稅，許多公司已經停止生產和向美國運貨。」

美泰也將改變供應鏈，減少美國境內來自中國的產品，並增加從中國出貨到其他國際客戶的數量；還將減少促銷活動以節省成本，並將今年的成本節約目標從6,000萬美元提高到8,000萬美元。