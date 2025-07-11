王毅晤加拿大外長　批美國濫施關稅拖累全球經濟增長

中國外長王毅7月11日在吉隆坡應約會見加拿大外長阿南德（Anita Anand），他指美國濫施關稅，破壞國際經貿秩序，拖累全球經濟增長，甚至向小國、窮國加徵高關稅。



中國外交部稱，王毅指今年是中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年，是總結過往、思考未來的重要契機。

王毅強調中加關係過去幾年歷經波折，其中的是非曲直是清楚的，中加之間沒有領土爭端，沒有地緣矛盾，完全可以成為互相成就的夥伴，雙方要進一步落實兩國總理達成的重要共識，以更加客觀理性的態度看待對方，以更加積極開放的精神加強合作。

他指中方反對泛化國家安全無理打壓中國企業，希望加方為中國企業投資運營提供良好營商環境。

中國外長王毅7月11日在吉隆坡應約會見加拿大外長阿南德（Anita Anand）（中國外交部）

王毅又稱美國濫施關稅，破壞國際經貿秩序，拖累全球經濟增長，甚至向小國、窮國加徵高關稅，中國堅持多邊主義和自由貿易，主動向最不發達國家提供100%產品零關稅待遇，通過分享發展機遇推進各國的共同現代化。

他指面對紛繁複雜的國際形勢，各國應堅持以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，堅持大小國家一律平等，堅持不干涉內政，堅持國與國和平共處，大國尤其應發揮帶頭作用，摒棄所謂先有實力、後有和平的強權邏輯。

阿南德指，加方重視發展對華關係，加拿大新政府致力於實現供應鏈多元化，加強經濟發展韌性，造福加人民，加方願同中方保持接觸、坦誠溝通，以務實、具建設的態度加快恢復經貿、衞生、人文等各領域交往合作。