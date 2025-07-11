王毅首次會見魯比奧 中美都敢於衝突善於和解

中國外長王毅7月11日在馬來西亞同美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會晤，這是王毅首次同魯比奧面對面會晤。特朗普第二任期以來，王毅和美國同行魯比奧僅在1月24日進行過一次通話，其他的溝通幾乎沒有。

魯比奧是共和黨資政建制派政客，在其十多年的美國聯邦參議員生涯中對華立場強硬，2020年中國曾兩次將其列入中國政府的制裁名單。這導致魯比奧履任國務卿後各方擔心中美外交溝通是否順暢，中國該如何同魯比奧進行接觸。

王毅同魯比奧通話、在正常外交場合同魯比奧會晤，說明中美事實上都敢於衝突善於和解。涉及國家利益的正常外交活動，不會囿於條條框框而止步不前。

日前魯比奧王毅等中美官員赴馬來西亞出席東盟外長會。圖為馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）2025年7月10日在吉隆坡會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）（FB@Anwar Ibrahim）

中國敢於第一個硬扛美國的全球對等關稅，也有智慧保持同美國的良性溝通。從日內瓦會談到倫敦會談，中美經貿溝通都在第三國。魯比奧沒有辦法訪問中國，如果他和王毅在三國會晤能夠成為慣例，中美高層官員的交往就不是問題。

特朗普第二任期，習近平和特朗普如何互動備受矚目，儘管兩人互訪時機還不夠成熟，但從王毅和魯比奧的為領導人見面積極接觸看，習特在第三國會議間隙進行會晤並不是障礙。從政經高官到國家元首，交流沒有中斷，中美互動基本上是有序的。在第三國會晤也體現了中國不向美國低頭的強勢姿態。中國謀求的同美國平等相待正在落於實處。

魯比奧雖然在民主人權意識形態等領域對華立場強硬，但中國已經是美國無法隨便對待的存在。即便中美關係陷入經常性衝突的緊張狀態，美國依然要和中國保持良好的溝通。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（10日）在馬來西亞吉隆坡會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（中國外交部）

特朗普的全球對等關稅沒有繞開中國，兩國關稅戰一開始瞬間燃起，但遭遇挫敗後，特朗普政府立刻調轉了方向改為同中國談判解決問題。特朗普第一任期的對華關稅還沒有撤銷，第二任期20%的芬太尼關稅已經實施，10%的基礎關稅正在實施。同時貿易談判也在同步進行。美國敢於向中國伸出大棒，也能靈活地同中國在一些不能衝突的領域積極和解。

此外，從特朗普政府第二任期開始重視東盟峰會看，美國沒有忘記重返印太。從特朗普威脅對金磚國家徵稅看，美國沒有忘記捍衛美國的霸權地位。美國為了稀土願意解禁一部分晶片禁令，但是美國在高科技領域對華樹立的小院高牆已經建成。美國完全明白自己是誰，能做什麼不能做什麼。

中美近來的較量，其實是一等高手的過招，是旗鼓相當雙方的智慧廝殺，張弛有度，進退自如。