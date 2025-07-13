消息人士：敘利亞以色列官員阿塞拜疆會面　為破冰踏出重要一步

外交消息人士稱，敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）訪問阿塞拜疆期間，敘利亞和以色列官員在阿塞拜疆首都面對面會談。



法媒報道，大馬士革外交消息人士透露，沙拉訪問巴庫（Baku）期間，一名敘利亞官員和一名以色列官員7月12日在當地會晤。此舉標誌着這兩個敵對數十年的國家，在兩國關係上邁出重要一步。

消息人士補充稱，沙拉本人並未參加這次會談。會議的重點是以色列最近在敘利亞的軍事存在。

沙拉去年12月領導敘利亞反政府武裝組織推翻阿薩德政權，隨後建立過渡政府。

2025年5月14日，沙特阿拉伯利雅得，美國總統特朗普與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaal）進行會面並握手。（Reuters）

敘利亞局勢劇變之際，以色列去年12月對敘利亞進行數百次空襲，以防止關鍵軍事資產落入以沙拉為首的臨時政府手中。以色列還派兵進入戈蘭高地聯合國控制的緩衝區。

沙拉曾多次表明，敘利亞並不尋求與鄰國以色列發生新衝突，而是要求國際社會向以色列施壓，迫使後者停止襲擊。

敘利亞政府近期證實已與以色列進行間接接觸，尋求恢復1974年的脫離接觸協議。

根據敘以《部隊脫離接觸協議》，雙方在戈蘭高地東側設立軍事緩衝區，聯合國脫離接觸觀察員部隊在緩衝區內行動，持續監督雙方停火。

圖為2025年5月15日，特朗普、沙特王儲穆罕默德與敘利亞總統沙拉在沙特會面。（Reuters）

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）6月說，以色列有意與敘利亞達成和平與正常化協議。

敘利亞國家媒體則引述政府消息人士的話回應說，這種說法「為時尚早」。

不過，美國總統敘利亞問題特使巴拉克（Tom Barrack）本週訪問黎巴嫩時說，敘利亞與以色列之間的對話已經開始。

沙拉訪問巴庫期間，與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）舉行會談。阿塞拜疆總統府發表聲明說，阿塞拜疆將開始通過兩國政府的重要盟友土耳其，向敘利亞出口天然氣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

