特朗普簽署行政令 正式解除對敘利亞制裁 以色列外長：有意建交
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（6月30日）簽署了一項行政命令，終止美國對敘利亞的制裁計劃，允許該國結束孤立於國際金融體系的狀態，並履行華盛頓幫助敘利亞在內戰後重建的承諾。以色列外交部長薩爾（Gideon Sarr）同日表示，以色列有意和敘利亞正式建立外交關係。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在新聞發布會上表示，命令將允許美國繼續裁敘利亞前總統阿薩德（Bashar al-Assad）及其同夥、侵犯人權者、販毒者、與化學武器活動有關的人員、伊斯蘭國（ISIS）及其分支機構和伊朗代理人。
去年12 月，沙姆解放組織（HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，此前以假名「朱拉尼」自稱）帶領敘利亞武裝組織推翻阿薩德政權。之後該國採取措施以重建國際關係。
路透社報道，敘利亞外交部長希巴尼（Asaad al-Shaibani）在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，表示歡迎特朗普解除對該國的大部分制裁，稱將為敘利亞「期待已久的重建和發展打開大門」。
報道指，美國國會中的一些人正在推動徹底廢除對敘利亞制裁，而歐洲已宣布結束對其經濟制裁。
白宮在一份情況說明書中表示，該命令指示國務卿審查對敘利亞總統沙拉領導的HTS的恐怖主義認定，該組織前身是基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）的分支。命令同時還要求審查對敘利亞國家支持恐怖主義的認定。
白宮表示，政府將繼續關注敘利亞在關鍵優先事項上的進展，包括「採取具體措施實現與以色列關係正常化、解決外國恐怖分子問題、驅逐巴勒斯坦恐怖分子和取締巴勒斯坦恐怖組織」 。
以色列外交部長薩爾周一在新聞發布會上表示，以色列有意與敘利亞和黎巴嫩建立正式外交關係，但不會在任何和平協議中談判戈蘭高地的命運。
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