一美國公民約旦河西岸被猶太定居者打死　美國務院不置評

巴勒斯坦衛生部門11日宣佈，一名巴勒斯坦裔美國人在約旦河西岸被猶太定居者打死。死者家屬發表聲明，要求美國政府介入調查。美國國務院後回應說「知道此事」，但拒絕置評。



據報道，死者為現年20歲的美國佛州公民賽義夫·穆薩拉特（Sayfollah Musallet），上月來到約旦河西岸探親，期間遭以色列定居者毆打。其家屬聲明表示，事發當時穆薩拉特被襲擊者包圍長達三個小時，由於猶太定居者阻攔，救護人員數小時都無法抵達現場，穆薩拉特隨後在送往醫院途中死亡。

另一名23歲的巴勒斯坦青年穆罕默德·沙拉比則在胸部中彈後當場死亡。衛生部官員稱，沙拉比在現場流血數小時

美國國務院發言人11日晚些時候表示知道此事，但「出於對死者家屬私隱的尊重」不願更多置評。

以色列軍方發表聲明稱，這起事件的緣由是巴勒斯坦人向猶太定居者扔石頭，致兩人輕傷，而後雙方爆發肢體衝突。以軍已向事發地點派遣部隊，使用非致命性武器驅散人群。

賽義夫·穆薩拉特的父親卡梅爾·穆薩萊特（Kamel Musallet）表示：「這是任何家庭都不應承受的難以想像的噩夢與不公，我們要求美國國務院立即展開調查，並追究殺害賽義夫的以色列定居者們的罪行。我們要求正義。」

自2023年10月7日哈馬斯領導的對以色列發動襲擊以來，西岸定居者暴力事件激增。巴勒斯坦人和人權組織稱，定居者在以色列士兵在場或協助下經常肆意妄為。拜登政府曾對部分極端定居者實施制裁，但特朗普總統上任後撤銷了這些制裁。