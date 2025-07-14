中國海關總署：將對53非洲建交國實施零關稅

中國國務院新聞辦公室7月14日召開記者會，海關總署相關負責人介紹了中國今年上半年貨物貿易進出口情況。海關總署新聞發言人呂大良在回答記者提問時透露，中方未來將對53個非洲建交國實施零關稅，用中國的大市場帶動各國共同發展。



呂大良表示，中國自2024年12月1日起，已給予所有與中方建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，而中國與這些國家的進口實現了兩位數增長。因此中方未來將擴大免關稅國的數量，對上述53個非洲國實施零關稅。

呂大良稱，中國人口眾多，目前正加力實施擴大內需戰略，開展提振消費專項行動，是全球最具成長性的超大規模市場。中國的市場持續擴容，中國開放的大門愈開愈大，中國進口將進一步惠及世界。

2025年7月14日，中國國務院新聞辦公室召開記者會，期間海關總署新聞發言人呂大良透露，中國未來將對53個非洲建交國實施零關稅。（中國國務院新聞辦公室網站）

在呂大良透露，海關總署公布了中國上半年貿易數據，中國貨物貿易進出口於今年前6個的年比增長達2.9%，出口增長7.2%，進口衰退2.7%。