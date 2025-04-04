檢出沙門氏菌等　中國海關總署暫停6間美國企業產品輸華資質

中國海關總署今天（4日）發布第54號和第55號公告，為保護中國消費者健康，保障中國畜牧業生產安全，由於相關進口產品存在檢驗檢疫問題，決定暫停1家美國涉事企業高粱輸華資質，3家美國涉事企業禽肉骨粉輸華資質，並暫停2家美國涉事企業禽肉產品輸華。



根據第54號公告，近期，中國海關在進口的美國高粱中檢出玉米赤霉烯酮和黴菌總數超標，在進口的美國禽肉骨粉中檢出沙門氏菌，為保護中國消費者健康和畜牧業生產安全，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例、《進出境糧食檢驗檢疫監督管理辦法》、《進出境飼料和飼料添加劑檢驗檢疫監督管理辦法》等規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，海關總署決定自本公告發布之日起暫停涉事企業C&D (USA) INC.高粱輸華資質，暫停American Proteins , Inc.、Mountaire Farms of Delaware, Inc.、DARLING INGREDIENTS INC.這3家涉事企業禽肉骨粉輸華資質。

第55號公告指，近期，中國海關在進口的美國雞肉產品中多次檢出中國法定禁用藥物呋喃西林，為保護消費者健康安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》等有關規定，海關總署決定自本公告發布之日起暫停Mountaire Farms of Delaware, Inc.、Coastal Processing, LLC這2家企業禽肉產品輸華。