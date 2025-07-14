特朗普遇刺1週年｜參院報告：特勤局犯一連串失誤　曾拒增加保安

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月13日出席戶外競選活動時遭到槍擊。事件滿一週年之際，參議院委員會就特朗普遇刺事件發布一份新報告，將該事件描述為「一連串可預防的失誤」（cascade of preventable failures），並呼籲未來對特勤局（US Secret Servce）採取更嚴厲的紀律處分。



據英國《衛報》報道，參議院國土安全和政府事務委員會13日公布長達31頁、極具批判性的調查結果，其中對集會期間的通訊處理不當表示遺憾，並表示特朗普當日並未獲得額外的保安安排。

該委員會表示：「一名20歲的槍手居然成功避開國家最高保安機構（指特勤局）的監控近45分鐘，而事後居然沒有一人因為這次事件被撤職」。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，特朗普即時反應是捂住耳朵，此時他的右耳和臉應已受傷。（Reuters）

據報道，這份報告的發布恰逢特朗普遇刺未遂事件一週年。2024年7月13日，一顆子彈擦過特朗普的耳朵，導致他流血受傷。一名集會參與者Corey Comperatore被槍手擊斃，隨後，一名來自賓夕法尼亞州的20歲男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被特勤局的狙擊手擊斃。克魯克斯當時身處一棟能夠俯瞰集會的建築物，並用一支AR015式步槍開火。

試圖行刺特朗普的白人男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）：

撰寫這份最新報告的委員會，由來自肯塔基州的共和黨參議員保羅 （Rand Paul） 擔任主席，委員會對特勤局的成員進行17次訪談，並檢閱數千份法律文件。

報告指，特勤局曾多次「拒絕或未滿足」增加保安人員和設備的請求，並且儘管事前已知道集會場地存在保安漏洞，仍指派一名缺乏經驗的僱員來指揮現場。

委員會強調：「（去年7月13日）發生的事情是不可原諒的，而迄今為止對這些失誤施以的懲罰並未反映出事態的嚴重性。」

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。

自去年7月事件發生以來，6名特勤局特工已被停職。他們的停職時間從10天到42天不等，停職期間薪資和福利都被扣減。

報道指，上述紀律處分是在槍擊事件發生近一年後採取的。特勤局副局長馬特奎（Matt Quinn）向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，特勤局不會「透過開除員工來擺脫這場」危機。