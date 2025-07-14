特朗普接受英王查理斯三世邀請　9月中赴英國進行國事訪問

英國白金漢宮7月14日宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已正式接受英王查理斯三世（King Charles III）的邀請，將於9月17日至19日赴英國進行國事訪問。這將是特朗普成為首位兩度獲得英國為來訪賓客提供最高榮譽的美國總統。



英國廣播公司（BBC）報道14日報道，由於白金漢宮仍在進行翻修，屆時查理斯三世和王后卡米拉（Queen Camilla），將會在溫莎堡為特朗普與美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）舉行歡迎儀式。

2025年2月27日，華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）時，手持一封來自英王查理斯（King Charles III）的親筆信。（Reuters）

完整的活動安排尚未公布，但與所有類似訪問一樣，這次也將包括在溫莎堡舉行完整歡迎儀式和國宴，而所有王室高級成員都將出席。

報道指，傳統上第二任期的總統不會獲邀進行國事訪問，而是與君主進行午宴或品茶。而特朗普早在2019年第一個任期內已曾赴英國進行國事訪問，當時獲已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）接待。

2019年6月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在英國倫敦進行國事訪問期間，和時任英國王儲查理斯在晚宴上舉杯慶祝。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月訪美國期間，已向特朗普遞交一封親筆信，邀請特朗普訪英；而特朗普當時則欣然接受並形成是莫大的榮幸。