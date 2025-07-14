美國俄烏問題特使抵達烏克蘭　將討論安全和對俄制裁議題

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）7月14日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）已抵達烏克蘭首都基輔，將討論安全和對俄羅斯制裁相關的議題問題。



路透社14日報道，葉爾馬克在社交媒體Telegram上透露，烏克蘭將與凱洛格談及國防、加強安全、武器、制裁、加強美烏合作等多項議題。

2025年7月14日，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在烏克蘭基輔迎接到訪的美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日在演講中表示，他已指示軍事指揮官向凱洛格提供有關俄羅斯能力和烏克蘭前景相關的資訊。

澤連斯基提到，凱洛格還將會見烏克蘭安全局和情報部門的負責人，並指希望美國能充分理解可以採取哪些措施迫使俄羅斯「實現和平」。

2025年2月15日，德國慕尼黑，美國俄烏問題特使凱洛格將軍（Keith Kellogg）出席慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC)。（Reuters）

特朗普同日表示，他將向烏克蘭運送愛國者防空導彈（Patriot）；美媒Axios則引述兩名知情人士稱，他還將宣布一項向烏克蘭提供進攻性武器的新計劃。