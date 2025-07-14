馬克龍：法國國防預算未來兩年加碼65億歐元　應對自由受威脅

撰文：聯合早報
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，歐洲自由面臨的威脅，比第二次世界大戰結束以來任何時候都大，法國將在未來兩年加速提高國防預算。

法媒報道，馬克龍周日（7月13日），即巴士底日（Bastille Day，國慶日）前一天，對法國武裝部隊發表講話。他表明，由於俄羅斯入侵烏克蘭、美國支持的不確定性，歐洲正處於危險之中。

馬克龍強調，「我們大陸的和平，從未如此依賴於我們現在做出的決定」，法國面臨「保持自由和掌握自己命運」的挑戰。

他指出，法國的國防預算應在2026年增加35億歐元，2027年再增加30億歐元。

2025年3月26日，法國巴黎，圖為馬克龍在愛麗舍宮前迎接來訪的澤連斯基。（Reuters）

法國國際廣播電台（RFI）報道稱，從2017年到2025年，法國國防預算已經從322億歐元增加到555億歐元。馬克龍公布上述追加計劃後，在他的兩個總統任期內，法國國防預算預計在10年裏幾乎增加一倍，達到近640億歐元。

馬克龍稱，他會在今秋提交《2024年至2030年軍事規劃法》的修訂版。這項法律原本計劃在2030年，實現上述國防預算翻倍的目標。

由於法國政府正在尋求節省開支以恢復公共財政，馬克龍拒絕通過增加債務來支持額外的國防開支。他表明：「我們的軍事獨立與財政獨立密不可分，因此，我們將通過更多活動和更多生產，來為軍事獨立提供資金。」

巴士底日是法國群眾攻佔巴士底監獄、掀起法國大革命的紀念日。馬克龍在講話中說，面對一個更加殘酷的世界，國家必須更加強大。他以人工智能（AI）、無人機、電子戰等為例指出，法國現在面臨新形式的戰爭和衝突，「不再有後方，也不再有前線」。

他強調，法國「要想維持自由，就必須讓人畏懼，而要讓人畏懼，就必須強大」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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