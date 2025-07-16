特朗普：接近與越南達成協議　或向規模較小國家收略高於一成關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）7月15日表示，與越南的貿易協定已接近完成。他又指，很快會向一些規模較小的國家發出關稅信函，很可能會對這些國家設定略高於10%的關稅；他重申會從8月1日向貿易夥伴徵收關稅。



特朗普早前宣布，他已與越南達成初步貿易協議，該協議將把美國對越南進口產品徵收的關稅從4月的46%下調至20%。

特朗普周二還表示，美國已經與印尼達成貿易協議，美國商品在印尼不會被徵收關稅，而印尼出口美國的商品則要繳納19%關稅，美國還將獲得進入印尼的全面准入機會。根據協議，印尼承諾購買價值150億美元（約1,177億港元）的美國能源產品、45億美元（約353億港元）的美國農產品，以及50架波音飛機。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，作為與美國達成貿易協議的一部分，加拿大可能不得不接受部分關稅。（Reuters）

另外，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，作為與美國達成貿易協議的一部分，加拿大可能不得不接受部分關稅。他預計未來數星期將加緊與美方談判，惟他並未透露是否願意在談判中接受關稅，只是說如果渥太華和華盛頓無法達成協議，他將進一步徵收反制關稅。