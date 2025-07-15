歐盟206頁關稅反制清單內容：涵蓋€720億美國商品　飛機首當其衝

面對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揮舞的「關稅大棒」，歐盟內部對到底是否應該反制意見不一。在成員國的爭辯聲中，被推着往前走的歐盟一面寄希望於與美國談判達成協議，一面又不得不「亮劍」敲定新一輪的對美關稅反制清單。



綜合美國彭博社、歐洲新聞網（Euronews）等外媒7月15日報道，歐盟已確定了第二份對美國關稅的反制清單，考慮對包括波音飛機、汽車及其零件、波旁威士忌在內的價值720億歐元（約6607億港元）的美國商品徵收關稅。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領導人特別峰會後的新聞發布會，討論烏克蘭和歐洲防務問題。（Reuters）

當地時間14日，歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇，在布魯塞爾出席新聞發布會時宣佈了這一反制舉措，並表示「我們必須為所有結果做好準備，包括在必要時採取深思熟慮的適度措施，以重建跨大西洋關係的平衡」。

彭博社稱，這份反制清單長達206頁，原本涵蓋950億歐元的美國商品，但在經過與企業和成員國數周磋商後縮減至720億歐元。

其中首當其衝的是飛機及其零件，歐盟計劃對該類近110億歐元的商品加徵關稅，可能會對美國波音公司造成沉重打擊。接下來受打擊較為嚴重的是機械設備（逾94億歐元）、汽車及其零件（近80億歐元）、農產品（逾60億歐元，包括20億歐元的水果蔬菜和12億歐元的酒類）、精密設備和儀器（近50億歐元），以及醫療設備、化學品和塑料製品、玩具、體育用品和樂器等。

圖為2022年7月19日英國範堡羅航空展（Farnborough International Airshow）在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行期間，展場內有波音公司的標誌。（REUTERS/Matthew Childs/File Photo）

彭博社注意到，歐盟的這份文件明確指出，他們在選擇目標商品時優先考慮供應鏈替代性以及產業外遷風險。在反制清單中，美國軍事用品沒有被列入。

歐盟現已將這份反制清單遞交給成員國討論，仍需獲得他們的批准才能使其正式生效。但圍繞是否應該反擊、以及反擊力度如何，歐盟內部存在着不小的分歧。

此前，在特朗普暫緩90天對歐盟徵收「對等關稅」後，歐盟也推遲了其首輪關稅反制舉措，暫停對價值210億歐元的美國商品加徵報復性關稅。

之後經過數周的談判，就在歐盟以為他們接近與美國達成關稅協議、勉強同意接受10%的「最低基準關稅」時，特朗普7月12日突然在其自創的社交媒體平台Truth Social上發帖宣佈，自8月1日起，對墨西哥和歐盟徵收30%的關稅。

這一消息立馬引起歐盟的強烈反應。歐盟委員會主席馮德萊恩當天抨擊關稅擾亂大西洋供應鏈，稱將採取一切必要措施維護自身利益，考慮「適當反制措施」，但同時也表示「始終優先考慮」與美國達成解決方案。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）指向前方的3D列印微模型、歐盟旗幟以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

與此同時，歐盟內部的分歧也浮出水面。在意大利、愛爾蘭表達出對歐盟的「全力支持」，「引發跨大西洋之間的貿易戰毫無意義」以及傾向於「通過談判達成解決方案以避免事態升級」之際，法國總統馬克龍呼籲歐盟委員會應展示堅定捍衛自身利益的決心。如果歐美無法在8月1日前達成一致，歐盟應調動包括反脅迫工具在內的全部方式，加速準備「可信反制措施」。

根據2023年年底正式生效的歐盟反脅迫工具，歐盟將對試圖以經濟壓力脅迫成員國改變政策的第三國採取報復措施。該工具提供了更廣泛的反制選項，歐盟不僅可對商品加徵關稅，還可限制第三國公司參與公共採購項目，或對服務貿易和投資設限。

但包括馮德萊恩在內的一些歐盟官員認為，「我們還沒有到那一步」。一位歐盟成員國外交官對歐洲新聞網坦言，現實是，各成員國立場將因各自受損的行業不同而分化，有些國家會要求強硬報復，有些則希望止損避戰。

美國《華爾街日報》14日也指出，歐盟在考慮任何潛在報復措施時面臨的一個挑戰是，特朗普將關稅和與貿易無關的政策掛鈎。歐盟在安全問題上仍依賴於美國，歐洲官員們擔心特朗普可能會再次削減對歐洲防務的支持。此前幾周，為了與美國達成協議，歐盟幾乎沒有再討論過報復措施。

謝夫喬維奇14日表示，30%的關稅「實際上阻礙了」跨大西洋貿易，他們將繼續尋求與美國達成協議，但他補充說，當天在布魯塞爾開會的歐盟27個成員國的部長們都明確表示，如果無法達成協議，歐盟將需要對美國採取「再平衡措施」保護經濟。

在談及歐盟準備採取的舉措時，丹麥外交大臣拉斯穆森同日無奈地回應稱，「有句老話說，欲求和平，必先備戰」，「我認為我們現在的情況就是這樣」。

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