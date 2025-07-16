印尼美國達協議 關稅從32%降至19% 印尼：經過非同尋常的拼搏
撰文：張涵語 成依華
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印尼與美國達成新貿易協議，美方將對印尼出口商品徵收的關稅率從32%降至19%。印尼形容談判團隊是經過「非同尋常的拼搏」（extraordinary struggle）後與美方達協議。
印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）將於7月16日稍晚結束出國訪問回國後，就此事舉行記者會。
路透社報道，印尼總統發言人納斯比（Hasan Nasbi）16日對記者表示：「這是由經濟事務統籌部長帶領的談判團隊所展開的非同尋常的拼搏。」
納斯比還透露，總統普拉博沃也與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）直接電話談判，但未透露更多細節。
特朗普稱，作為與美國達成的貿易協議一部份，印尼承諾購買50架波音飛機、價值150億美元的美國能源和價值45億美元的美國農產品，美國則將不需向印尼支付關稅。
2024年，印尼對美國的商品貿易順差達179億美元。新貿易協議達成後，印尼股市指數7月16日一度上漲0.7%，有分析師表示，這將為經濟活動帶來正面推動力。
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